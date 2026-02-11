Olimpiadi Milano Cortina 2026 le speranze di medaglia dell’Italia oggi Borsino e percentuali 11 febbraio

L’Italia spera in medaglie alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Oggi, alle 11.30, si sfidano gli sciatori nel superG maschile a Bormio. Come previsto, anche questa gara rischia di essere un duello tra Italia e Svizzera, con gli atleti pronti a darsi battaglia per conquistare un posto sul podio.

SPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA OLIMPIADI 2026 (11 FEBBRAIO). SCI ALPINO . Ore 11.30: superG maschile (Bormio) Come in discesa, si profila un nuovo duello tra Italia e Svizzera. Giovanni Franzoni parte di sicuro con più chance rispetto a Dominik Paris in questa specialità. Marco Odematt cova propositi di rivincita, mentre fanno sempre paura Franjo Von Allmen ed Alexis Monney. Attenzione ad un possibile colpo di coda dell’Austria con l’eterno Vincent Kriechmayr e Stefan Babinsky. Però diciamo le cose come stanno: se Franzoni scia come sa, non deve avere paura di nessuno. Attenzione a Christof Innerhofer che potrà provare a sfruttare un pettorale basso (il n. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Italia si prepara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con qualche speranza di medaglia in più.

Questa mattina si sono aperte le gare di combinata a squadre maschile di sci alpino, prima prova delle speranze italiane alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

