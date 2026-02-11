Le unghie delle atlete diventano protagoniste a Milano Cortina 2026. Durante i giochi, le manicure catturano l’attenzione più di quanto si possa pensare. Quando l’abbigliamento non permette di esprimere personalità, ci pensano i dettagli di bellezza. Le atlete sfoggiano manicure colorate e originali, che raccontano qualcosa di loro. Un modo semplice, ma efficace, per mostrare carattere anche in competizione.

Una delle prime a lanciare messaggi in punta di dita è stata Francesca Lollobrigida che si è aggiudicata la medaglia d'oro nel pattinaggio di velocità e non è passata inosservata anche per le sue unghie verde fluo. Diventate virali sono state per lei un vero e proprio portafortuna che l'hanno portata dritto alla vittoria. La bellezza per gli atleti in gara si presenta così come un'occasione per lanciare messaggi. Da mini decorazioni su basi chiare, Franch e baby boomer, a decori che riproducono le bandiere del proprio Paese, come nel caso di Arianna Fontana che ha scelto una French trasversale con tips verde smeraldo e solo una con i colori della bandiera italiana, le unghie sono un vero statement. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Olimpiadi Milano Cortina 2026: le manicure delle atlete come dettagli di personalità

