Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | Busto Arsizio punta su vaccini e sicurezza con un Open Day il 21 febbraio

Busto Arsizio si mobilita per le Olimpiadi del 2026 con un Open Day dedicato alla vaccinazione. Il Comune ha deciso di organizzare l’evento il 21 febbraio, puntando sulla prevenzione e sulla sicurezza di atleti e visitatori. L’obiettivo è rafforzare le misure sanitarie prima dell’arrivo di ospiti da tutto il mondo.

Busto Arsizio si prepara alle Olimpiadi con un Open Day Vaccinale: prevenzione e sicurezza per atleti e turisti. Busto Arsizio, città in provincia di Varese, si appresta ad accogliere un flusso significativo di persone in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 con un'iniziativa mirata alla salute pubblica. L'ASST Valle Olona ha infatti organizzato un Open Day Vaccinale che si terrà il 21 febbraio presso la Casa di Comunità di Viale Stelvio, una risposta concreta alle direttive regionali in vista dell'evento sportivo internazionale. L'obiettivo è duplice: garantire un ambiente sicuro sia per gli atleti e lo staff coinvolto nei giochi, sia per i turisti e i visitatori che affolleranno il territorio lombardo durante il periodo olimpico.

