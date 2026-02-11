Olimpiadi Mattarella telefona ad Arianna Fontana | Formidabile per le altre gare non dico nulla… Cosa ha risposto l’atleta – Il video

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto personalmente congratularsi con Arianna Fontana per la straordinaria vittoria nella staffetta mista dello short track. «Ho visto la gara e quella dell’Italia è stata una squadra davvero formidabile. Complimenti», ha detto il capo di Stato durante una telefonata con l’atleta, sottolineando l’importanza dell’impresa azzurra. È stato lo stesso Mattarella, che si trova a Cortina d’Ampezzo per seguire alcune competizioni, a chiedere al direttore della comunicazione del Coni, Danilo Di Tommaso, di metterlo in contatto con Fontana. «Sei Olimpiadi, sei successi.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Arianna Fontana Milano Cortina, Presidente Mattarella telefona alla pattinatrice Arianna Fontana: "Gara formidabile" – Il video Milano Cortina, Presidente Mattarella telefona alla pattinatrice Arianna Fontana: "Gara formidabile" Il Presidente Mattarella ha chiamato personalmente Arianna Fontana per congratularsi della sua vittoria alle Olimpiadi di Milano Cortina. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Arianna Fontana Argomenti discussi: Olimpiadi di Cortina, Mattarella chiama Fiorello: Non ne posso più, la gag dello showman in radio; Olimpiadi, sorpresa di Mattarella: arriva in tram con Valentino Rossi autista; La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, a San Siro | Tomba, Compagnoni e Goggia ultimi tedofori. Ovazione Ucraina, fischi per Vance; Inizia l'Olimpiade di Mattarella: Milano Cortina si inaugura nel segno del Presidente. Olimpiadi, Mattarella telefona ad Arianna Fontana: «Formidabile, per le altre gare non dico nulla…». Cosa ha risposto l’atleta – Il videoLo scambio tra il capo dello Stato e la pattinatrice dopo l'oro conquistato nella staffetta mista dello short track ... open.online Mattarella telefona ad Arianna Fontana: Gara formidabileRoma, 11 feb. (askanews) – Congratulazioni. Sei olimpiadi sei successi, ed è stata una gara formidabile. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Cortina per seguire alcune delle gare de ... askanews.it Mattarella telefona ad Arianna Fontana: "Gara formidabile" - facebook.com facebook Berbenno esulta per Arianna Fontana. Il piccolo paese della Valtellina dove è cresciuta la fuoriclasse dello short track in festa per il trionfo della staffetta mista che ha permesso ad Arianna di mettersi al collo la dodicesima medaglia olimpica. Lo sport è questo, x.com

