Olimpiadi invernali il dramma del campione | collo rotto trasportato in ospedale in elicottero

Durante le Olimpiadi invernali, un atleta ha subito una brutta caduta che ha portato alla rottura del collo. È stato trasportato d’urgenza in ospedale in elicottero. Certe cadute sembrano “solo” una botta, ma questa si è rivelata molto più grave.

Certe cadute sembrano “solo” una botta, uno di quei colpi che ti lasci alle spalle con una smorfia e un respiro profondo. Poi però la notte passa, il dolore resta lì, più ostinato di prima. E all’improvviso cambia tutto: la stagione, la gara, persino il modo in cui guardi la tua vita da atleta. È successo sulle piste di Livigno, mentre l’aria delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina cominciava a farsi elettrica. Un allenamento come tanti, un tracciato provato e riprovato, la testa già alle qualificazioni. E invece, nel giro di poche ore, la notizia che nessuno vorrebbe mai sentire in un Villaggio Olimpico.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Durante le Olimpiadi invernali Milano Cortina, l’atleta australiano di snowboard cross Cam Bolton ha subito un grave infortunio.

Cam Bolton si è svegliato con un forte dolore al collo dopo una caduta in allenamento alle Olimpiadi di Milano Cortina.

