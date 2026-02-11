Olimpiadi invernali Constantini e Mosaner dedicano il bronzo dell’Italia ad Angela Romei | chi è

Questa mattina, durante le Olimpiadi invernali, Constantini e Mosaner hanno vinto il bronzo e hanno deciso di dedicarlo ad Angela Romei. Le parole di congratulazioni sono state semplici, dette sul ghiaccio con un tono raccolto e sincero. Non c’è stato il classico urlo di gioia, ma un gesto più intimo, che dice molto di più di mille discorsi pubblici. I due atleti hanno condiviso un momento di complicità che resterà impresso, anche grazie alla dedica speciale a chi li ha sostenuti nel percorso.

Non è stato un urlo, né una frase studiata per le telecamere. È stato qualcosa di più intimo: poche parole scambiate sul ghiaccio, quasi sussurrate, con quella naturalezza che appartiene solo a chi ha attraversato insieme tempeste e giornate perfette. E in quell’istante, mentre il palazzetto tratteneva il fiato, si è capito che la storia non finiva lì. Perché la medaglia che stavano per prendersi al collo non era soltanto un risultato sportivo. Dentro c’erano giorni difficili, un peso emotivo che si trascinava da prima dell’inizio dei Giochi, e una scelta che aveva diviso il curling italiano. E alla fine, quando è arrivato il bronzo, la dedica ha fatto rumore.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Olimpiadi Invernali

Stefania Constantini conquista una medaglia di bronzo alle Olimpiadi invernali.

A Cortina, Stefania Constantini dedica la medaglia di bronzo ad Angela Romei.

