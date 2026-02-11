Olimpiadi il programma di oggi in TV mercoledì 11 febbraio

Oggi, mercoledì 11 febbraio, si svolge l’ottava giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le gare continuano a tenere viva l’attenzione degli appassionati, con molte discipline in programma. Gli atleti sono pronti a scendere in pista e a sfidarsi per conquistare medaglie importanti. La giornata promette emozioni e colpi di scena.

Oggi, mercoledì 11 febbraio, va in scena l’ottava giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Un’altra giornata ricchissima di emozioni, con ben otto titoli assegnati e tante occasioni per Italia di arricchire il proprio medagliere dopo le grandi soddisfazioni di ieri: l’oro nella staffetta mista di short track e il bronzo nel curling doppio misto conquistato da Amos Mosaner e Stefania Constantini. SuperG maschile: azzurri all’assalto della Stelvio. Grande attesa per il superG maschile di sci alpino sulla mitica pista Stelvio di Bormio. L’ Italia schiera carte importanti: Giovanni Franzoni, Dominik Paris (argento e bronzo in discesa), Mattia Casse e Christof Innerhofer cercheranno di contrastare la concorrenza svizzera guidata da Marco Odermatt e Franjo Von Allmen.🔗 Leggi su Funweek.it

Oggi, il quinto giorno delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si presenta come uno dei più importanti per gli atleti italiani.

Oggi, mercoledì 11 febbraio, gli italiani scendono in pista con nuove speranze di medaglia alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv, orari e programma degli italiani in gara l’11 febbraioIl programma delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 di oggi mercoledì 11 febbraio: orari, italiani in gara e dove vedere in chiaro TV e streaming ... fanpage.it

Olimpiadi 2026, il programma di oggi: gli italiani in gara, orari e dove vederliOggi mercoledì 11 gennaio è la quinta giornata delle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina, tante le gare in programma che coinvolgeranno gli atleti azzurri. In palio diverse medaglie, tra cui quelle del ... lapresse.it

Nel Day5 il programma olimpico entra nel vivo Segui le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 live su @discoveryplusit e @HBOMaxitalia - facebook.com facebook

