Olimpiadi Fiera Milano espone un capolavoro del Morazzone

Fiera Milano apre le sue porte e ospita fino al 15 marzo un grande quadro del ‘600 lombardo. Si tratta della “Lotta di Giacobbe con l’angelo” di Pier Francesco Mazzucchelli, detto il Morazzone, prestato dal Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano. Il quadro si trova all’ingresso di Porta Est, con ingresso libero, e fa parte delle iniziative legate ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. La mostra si inserisce nel percorso di Fiera Milano per valorizzare anche la cultura,

Fiera Milano rafforza il proprio impegno nella costruzione di una legacy non solo infrastrutturale, ma anche culturale e in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, accoglie fino al 15 marzo nei propri spazi uno dei grandi capolavori della pittura lombarda del ‘600: Lotta di Giacobbe con l’angelo di Pier Francesco Mazzucchelli, detto il Morazzone (1573-1626), in prestito dal Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano, esposto in uno spazio dedicato all’ingresso di Porta Est con entrata libera. La tela, databile intorno al 1610 è considerata uno dei vertici della produzione del pittore nato a Morazzone, vicino a Varese, formatosi a Roma prima di affermarsi in Lombardia e raffigura l’episodio biblico narrato nella Genesi (32, 23-33), cogliendo l’istante di massima tensione della lotta notturna tra Giacobbe e l’angelo, quando quest’ultimo, non riuscendo ad avere la meglio, gli sloga l’anca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Olimpiadi, Fiera Milano espone un capolavoro del Morazzone Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Morazzone a Fiera Milano: l’arte del Rinascimento celebra l’attesa per le Olimpiadi 2026. A Fiera Milano, il Morazzone, uno dei più grandi pittori del Rinascimento, è protagonista di un’esposizione che richiama l’attenzione sulla prossima grande manifestazione olimpica del 2026. Olimpiadi 2026, Greenpeace espone i 5 cerchi che colano petrolio in piazza Duomo a Milano Questa mattina a Milano, attivisti di Greenpeace hanno aperto una grande installazione in Piazza del Duomo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ci prendono in giro per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, cosa sta succedendo Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Olimpiadi 2026, nella piazza della Regione Casa Lombardia: eventi e musica. Per le Olimpiadi in mostra a Fiera Milano un capolavoro del MorazzoneUno dei capolavori della pittura lombarda del '600, La lotta di Giacobbe con l'angelo, di Pierfrancesco Mazzuchelli, detto il Morazzone (1573-1626), resta esposto fino al 15 marzo a Rho Fiera Milano, ... ansa.it In mostra a Fiera Milano fino al 15 marzo un’opera del ‘600 del MorazzoneFino al 15 marzo, Fiera Milano ospiterà nei propri spazi uno dei capolavori assoluti della pittura lombarda del '600 ... msn.com BIT MILANO DAY 1 Partita oggi la Borsa Internazionale del Turismo alla Fiera di Milano-Rho dove la #RegioneSardegna e’ presente con 55 espositori presenti insieme alle Fondazioni e ai Borghi. Domani la seconda giornata con la conferenza stampa dell’As - facebook.com facebook Polizia di Stato e Fiera Milano insieme per la cybersicurezza commissariatodips.it/notizie/artico… x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.