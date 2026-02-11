Olimpiadi | Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner completano la giornata d' oro dell' Italia dello slittino

La giornata d’oro dello slittino italiano si chiude con due medaglie d’oro. Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner salgono sul podio nella gara a coppie maschile, confermando il momento positivo della squadra azzurra. Dopo il successo di Andrea Voetter e Marion Oberhofer tra le donne, anche gli uomini portano a casa il massimo risultato. La competizione si è conclusa con entusiasmo e soddisfazione per gli atleti italiani.

Si completa la giornata magica dello slittino italiano: dopo il trionfo nella gara a coppie femminile di Andrea Voetter e Marion Oberhofer, infatti, anche nella gara a coppie maschile gli azzurri hanno conquistato la medaglia d'oro.Merito di Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner che, con una grande.

I due atleti italiani Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner hanno conquistato l'oro nello slittino doppio maschile.

A Milano Cortina 2026, le due atlete italiane Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno fatto la storia.

