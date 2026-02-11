Elisa Confortola si commuove dopo aver vinto l’oro nella staffetta mista dello short-track. La valtellinese ha detto di essere felice e onorata di aver portato la sua regione sul tetto del mondo. Ha dedicato la vittoria a un’amica speciale e all’intero territorio, emozionata come non mai davanti a un risultato che definisce indimenticabile.

La pattinatrice rivive le emozioni dell'oro conquistato nella staffetta mista di short-track con un paio di dediche speciali "Non ci credo ancora, è tutto strano, tutto caotico. Non so, non so neanche come descriverlo - ha spiegato Confortola -. Mi sembra un attimo fa che eravamo allenarci a Bormio, adesso siamo qui con una medaglia al collo. oggi eravamo tanto determinati, ci abbiamo creduto. Io in particolare sapevo che avremmo potuto raccogliere qualcosa di grande. Non m aspettavo loro le avversarie della finale n.d.a., però una volta in finale ho detto “Vabbè, qua c'è tutto quello che c'è e testa, cuore, gambe, anima, proprio è venuto fuori tutto”.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Approfondimenti su Olimpiadi Confortola

A sette giorni dall’apertura ufficiale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, si accendono i riflettori anche sulla partecipazione italiana.

L’intera Valtellina si riempie di entusiasmo per le Olimpiadi invernali.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Olimpiadi Confortola

Argomenti discussi: Olimpiadi, Elisa Confortola: Un onore portare la Valtellina sul tetto del mondo; Italia oro nella staffetta mista di short track, Arianna Fontana da record a Milano Cortina 2026; Presidente Fontana: gioia per oro lombardo nella staffetta short track; Fontana, Confortola e Spechenhauser: è oro per l’Italia nella staffetta mista!.

Thomas Nadalini: Casa nostra, regole nostre. Elisa Confortola: I pianeti si sono allineatiL'Italia ha conquistato la medaglia d'oro con la staffetta mista di short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il quartetto tricolore si ... oasport.it

I CAVALIERI DEL GHIACCIO! Fontana, Confortola, Nadalini e Sighel dominano la staffetta mista: oro olimpico!Semplicemente un dominio! Non ci sono altri modi per spiegare la straordinaria vittoria dell'Italia nella staffetta mista dello short track alle Olimpiadi ... oasport.it

NEWS - Giornata ricca di emozioni per l’#Italia alle #OlimpiadiInvernali2026 , con lo #shorttrack grande protagonista. Arriva una splendida medaglia d’oro nella staffetta mista: Elisa #Confortola, Arianna #Fontana, Thomas #Nadalini e Pietro #Sighel domi - facebook.com facebook

#NEWS - Giornata ricca di emozioni per l’ #Italia alle #OlimpiadiInvernali2026 , con lo #shorttrack grande protagonista. Arriva una splendida medaglia d’oro nella staffetta mista: Elisa #Confortola, Arianna #Fontana, Thomas #Nadalini e Pietro #Sighel do x.com