Olimpiadi Elisa Confortola | Un onore portare la Valtellina sul tetto del mondo

Elisa Confortola si commuove dopo aver vinto l’oro nella staffetta mista dello short-track. La valtellinese ha detto di essere felice e onorata di aver portato la sua regione sul tetto del mondo. Ha dedicato la vittoria a un’amica speciale e all’intero territorio, emozionata come non mai davanti a un risultato che definisce indimenticabile.

La pattinatrice rivive le emozioni dell'oro conquistato nella staffetta mista di short-track con un paio di dediche speciali "Non ci credo ancora, è tutto strano, tutto caotico. Non so, non so neanche come descriverlo - ha spiegato Confortola -. Mi sembra un attimo fa che eravamo allenarci a Bormio, adesso siamo qui con una medaglia al collo. oggi eravamo tanto determinati, ci abbiamo creduto. Io in particolare sapevo che avremmo potuto raccogliere qualcosa di grande. Non m aspettavo loro le avversarie della finale n.d.a., però una volta in finale ho detto “Vabbè, qua c'è tutto quello che c'è e testa, cuore, gambe, anima, proprio è venuto fuori tutto”.🔗 Leggi su Sondriotoday.itImmagine generica

