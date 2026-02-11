Olimpiadi è il giorno del superG maschile | Franzoni e Paris cercano l’impresa

Questa mattina a Bormio si svolge il Super G maschile, uno degli appuntamenti più attesi delle Olimpiadi. Franzoni e Paris scendono in pista con l’obiettivo di conquistare la vittoria, pronti a dare il massimo sulla storica pista Stelvio. L’aria è carica di tensione e speranze, mentre gli atleti si preparano per un’altra sfida di velocità.

Il Super G di Bormio sta per partire e l’attesa è alle stelle tra gli appassionati di sci alpino. Dopo le intense gare di discesa, oggi i protagonisti si sfideranno sulla celebre pista Stelvio, tracciato storico per le competizioni maschili, pronto ad accogliere i campioni di velocità. Tra i favoriti svetta la coppia svizzera formata da Franjo Von Allmen, già vincitore di due ori in questi Giochi, e Marco Odermatt, campione olimpico in carica e leader della specialità in Coppa del Mondo. Non mancano gli italiani: Giovanni Franzoni e Dominik Paris, argento e bronzo in discesa, puntano a replicare il successo anche nel Super G. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

