Olimpiadi della Matematica in cattedra alunni del Convitto

Questa mattina, al Convitto Nazionale, si è svolta la gara provinciale delle Olimpiadi della Matematica. Gli studenti delle scuole della zona si sono sfidati in una prova che ha messo alla prova le loro capacità di risolvere problemi complessi. La competizione si è svolta in un clima di grande concentrazione, con i ragazzi che si sono impegnati al massimo per aggiudicarsi il titolo. La giornata si è conclusa con la consegna dei premi ai partecipanti più meritevoli.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si svolta oggi, 11 febbraio 2026, presso il Convitto Nazionale, la gara provinciale delle Olimpiadi della Matematica. Alla gara partecipa una selezione di 190 alunne e alunni provenienti da vari Istituti della Provincia di Avellino. Presenti anche gli alunni del Liceo Classico e Classico Europeo, annessi al Convitto Nazionale "Pietro Colletta" di Avellino, a dimostrazione di quanto valore si dia al Classico alla matematica, disciplina fondamentale per sviluppare il pensiero logico-critico e l'astrazione, che si integra perfettamente con la formazione umanistica. La matematica, come le lingue antiche, permette di comprendere la realtà e sviluppare un approccio critico.

