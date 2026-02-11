olimpiadi dei master uno show per di sabato

Sabato scorso Abu Dhabi ha ospitato gli Open Masters Games, una grande festa per gli atleti master. Più di 50 discipline sportive si sono sfidate in un evento che richiama le Olimpiadi, con atleti provenienti da tutto il mondo. La manifestazione ha attirato pubblico e appassionati, trasformando la città in un vero e proprio palcoscenico sportivo.

Sabato scorso Abu Dhabi ha accolto gli Open Masters Games, l’equivalente delle Olimpiadi per atleti master, un evento che ha riunito oltre 50 discipline sportive. Tra i protagonisti di questa manifestazione, l’atleta italiano Simone Di Sabato ha brillato nelle gare di nuoto in acque libere conquistando un oro nel main event nella 5km e due argenti rispettivamente nel 2,5 km e nel 1.5 km. Nella gara dei 5 km Simone Di Sabato ha dimostrato la sua bravura partendo subito in testa. Fin dai primi metri, ha preso un vantaggio considerevole, mantenendo il comando fino al traguardo. La sua performance è stata premiata con la vittoria, un trionfo che segna un importante ritorno alle competizioni dopo l’operazione al rene che l’ha tenuto fermo per un mese dagli allenamenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Sabato, a Abu Dhabi, Simone Di Sabato parteciperà agli Open Masters Games, conosciuti come le “Olimpiadi per atleti master”.

