Questa mattina al Cortina Sliding Centre si sono visti i caschi degli atleti di skeleton pronti per la gara. La disciplina, tra le più attese di queste Olimpiadi, si svolge oggi sulle piste di Milano-Cortina. Gli atleti si preparano per scendere lungo il tracciato, mentre tifosi e appassionati si radunano per assistere alle prime run. La tensione è alle stelle, e tutti aspettano di vedere chi si aggiudicherà il podio.

Al Cortina Sliding Centre va in scena lo skeleton, una delle discipline presenti alle Olimpiadi 2026. Parente dello slittino, questo sport si svolge sulla stessa pista di ghiaccio ma si differenzia per il tipo di slitta e per la posizione assunta dagli atleti che stanno sdraiati in posizione prona anziché supina e con la testa rivolta in avanti. I protagonisti di questa specialità sono sicuramente i caschi, spesso colorati e con disegni particolari. Il caso di Heraskevych, atleta ucraino di skeleton. A far discutere in questi giorni è stato proprio quello di Vladyslav Heraskevych, campione ucraino di skeleton che durante le gare avrebbe voluto indossare un casco con i volti di alcuni atleti uccisi durante gli attacchi russi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, skeleton: tutti i caschi degli atleti a Milano-Cortina

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, nel Villaggio Olimpico ci sono novità che sorprendono.

Durante le premiazioni delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, alcuni atleti si sono lamentati perché le medaglie si sono rotte o danneggiate subito dopo averle ricevute.

