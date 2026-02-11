Olimpiadi 2026 oggi il supergigante con Franzoni e Paris – La diretta

Oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina si sono svolti il supergigante e altre gare. Gli atleti italiani, tra cui Franzoni e Paris, si sono fatti trovare pronti per conquistare medaglie. La giornata è stata ricca di emozioni e sfide ad alta quota.

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 oggi programma denso e con diverse gare in cui l’Italia punta alle medaglie. La gara principale è il supergigante maschile di sci alpino sulla Stelvio a Bormio, in programma alle 11.30 con quattro azzurri al via: Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer e Dominik Paris. Paris e Franzoni cercano una nuova medaglia dopo quelle conquistate in discesa libera. Attesa anche per il biathlon, con i 15 km donne alle 14.15: qui l’Italia schiera Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. Soprattutto Wierer e Vittozzi puntano alle medaglie. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Olimpiadi 2026, oggi il supergigante con Franzoni e Paris – La diretta Approfondimenti su Olimpiadi 2026 Olimpiadi 2026, discesa libera a Bormio: Franzoni argento e Paris bronzo – La diretta Oggi a Bormio si sono disputate le prove di discesa libera per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Paris e Franzoni studiano la Stelvio! La startlist Questa mattina si tiene a Bormio la prima prova di discesa libera maschile per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. L'ABBRACCIO tra FRANZONI e PARIS dopo la gara Ultime notizie su Olimpiadi 2026 Argomenti discussi: Le notizie di giovedì 5 febbraio sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, lunedì 9 febbraio; Olimpiadi: il programma completo delle gare di oggi. Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 11 febbraioLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi invernali 2026, gli atleti italiani in gara e il programma di oggi 11 febbraio ... tg24.sky.it Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv, orari e programma degli italiani in gara l’11 febbraioIl programma delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 di oggi mercoledì 11 febbraio: orari, italiani in gara e dove vedere in chiaro TV e streaming ... fanpage.it Olimpiadi Milano Cortina: oggi a Casa Veneto sono protagoniste le ostriche rosa del Polesine con Alessio Greguoldo e la sua squadra!! Una vera eccellenza mondiale made in Veneto!! MilanoCortina2026 - facebook.com facebook Lindsey Vonn, le condizioni post infortunio alle Olimpiadi: news live di oggi #SkySport #LindseyVonn x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.