OLIMPIADI 2026 MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO | PROGRAMMA E ITALIANI IN GARA

Mercoledì 11 febbraio si accendono le Olimpiadi di Milano e Cortina 2026. I giochi sono iniziati e, come sempre, ci sono tanti italiani pronti a scendere in pista. BubinoBlog seguirà tutto in diretta, aggiornando passo dopo passo le discipline e le performance degli atleti azzurri. La giornata promette già tante emozioni.

BubinoBlog segue le Olimpiadi di Milano e Cortina 2026 con un liveblogging giorno per giorno per commentare insieme le varie discipline e gli italiani in gara. Olimpiadi 2026, italiani in gara oggi mercoledì 11 febbraio Programma completo ore 10:00 Combinata nordica – Individuale Gundersen uomini trampolino normale, salto:  Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin ore 11:30 Sci alpino – Super G uomini:  Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Dominik Paris ore 13:45 Combinata nordica – Individuale Gundersen uomini trampolino normale, 10km fondo:  Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin ore 14:15 Biathlon – Individuale 15km donne:  Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer ore 17:00 Slittino – Doppio donne, manche 1:  Marion Oberhofer, Andrea Vötter ore 17:51 Slittino – Doppio uomini, manche 1:  Ivan Nagler, Fabian Malleier; Simon Kainzwaldner, Emanuel Rieder ore 18:30 Pattinaggio di velocità – 1000m uomini:  Francesco Betti, Daniele Di Stefano ore 18:53 Slittino – Doppio donne, manche 2:  Marion Oberhofer, Andrea Vötter ore 19:05 Curling – Round robin uomini, Italia – Svezia:  Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz ore 19:30 Pattinaggio di figura – Danza su ghiaccio, danza libera:  Charlène Guignard, Marco Fabbri ore 19:30 Snowboard – Halfpipe uomini, qualificazione manche 1:  Louis Philip Vito III ore 19:44 Slittino – Doppio uomini, manche 2:  Ivan Nagler, Fabian Malleier; Simon Kainzwaldner, Emanuel Rieder ore 20:27 Snowboard – Halfpipe uomini, qualificazione manche 2:  Louis Philip Vito III ore 21:10 Hockey su ghiaccio – Turno preliminare uomini,  Italia – Svezia L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog

Oggi, mercoledì 11 febbraio, gli italiani scendono in pista con nuove speranze di medaglia alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Oggi, il quinto giorno delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si presenta come uno dei più importanti per gli atleti italiani.

