OLIMPIADI 2026 MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO | PROGRAMMA E ITALIANI IN GARA

Mercoledì 11 febbraio si accendono le Olimpiadi di Milano e Cortina 2026. I giochi sono iniziati e, come sempre, ci sono tanti italiani pronti a scendere in pista. BubinoBlog seguirà tutto in diretta, aggiornando passo dopo passo le discipline e le performance degli atleti azzurri. La giornata promette già tante emozioni.

BubinoBlog segue le Olimpiadi di Milano e Cortina 2026 con un liveblogging giorno per giorno per commentare insieme le varie discipline e gli italiani in gara. Olimpiadi 2026, italiani in gara oggi mercoledì 11 febbraio Programma completo ore 10:00 Combinata nordica – Individuale Gundersen uomini trampolino normale, salto: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin ore 11:30 Sci alpino – Super G uomini: Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Dominik Paris ore 13:45 Combinata nordica – Individuale Gundersen uomini trampolino normale, 10km fondo: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin ore 14:15 Biathlon – Individuale 15km donne: Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer ore 17:00 Slittino – Doppio donne, manche 1: Marion Oberhofer, Andrea Vötter ore 17:51 Slittino – Doppio uomini, manche 1: Ivan Nagler, Fabian Malleier; Simon Kainzwaldner, Emanuel Rieder ore 18:30 Pattinaggio di velocità – 1000m uomini: Francesco Betti, Daniele Di Stefano ore 18:53 Slittino – Doppio donne, manche 2: Marion Oberhofer, Andrea Vötter ore 19:05 Curling – Round robin uomini, Italia – Svezia: Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz ore 19:30 Pattinaggio di figura – Danza su ghiaccio, danza libera: Charlène Guignard, Marco Fabbri ore 19:30 Snowboard – Halfpipe uomini, qualificazione manche 1: Louis Philip Vito III ore 19:44 Slittino – Doppio uomini, manche 2: Ivan Nagler, Fabian Malleier; Simon Kainzwaldner, Emanuel Rieder ore 20:27 Snowboard – Halfpipe uomini, qualificazione manche 2: Louis Philip Vito III ore 21:10 Hockey su ghiaccio – Turno preliminare uomini, Italia – Svezia

