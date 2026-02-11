Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026, il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha fatto alcune gaffe che hanno attirato l’attenzione. Il New York Times ha dedicato un articolo alle sue uscite imbarazzanti, portando la vicenda sotto i riflettori internazionali.

Le gaffe del direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, nel corso della cerimonia di apertura sbarcano anche sul New York Times che dedica un articolo all’accaduto. Il giornale americano ha messo in luce come la redazione di Rai Sport abbia annunciato tre giorni di sciopero al termine dei Giochi “non per protestare contro i bassi salari o le cattive condizioni di lavoro” ma per gli errori commessi da Petrecca che – dice ancora – hanno scatenato “indignazione sui media italiani negli ultimi tre giorni”. “Media italiani spietati con lui”. Il New York Times ha spiegato come Petrecca sia alla direzione di Rai Sport da 10 mesi prima di effettuare un excursus sul suo commento della cerimonia di apertura. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Olimpiadi 2026, le gaffe di Petrecca sbarcano sul New York Times

La figuraccia di Paolo Petrecca è diventata un caso internazionale.

Durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali 2026, Paolo Petrecca, direttore di RaiSport, ha combinato una serie di errori che hanno fatto discutere pubblico e addetti ai lavori.

