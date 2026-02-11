Olimpiadi 2026 il programma di oggi | gli italiani in gara orari e dove vederli

Oggi, mercoledì 11 gennaio, è la quinta giornata delle Olimpiadi 2026 a Milano Cortina. Gli italiani scendono in pista per diverse gare, con gli atleti azzurri pronti a metterci il cuore in tutte le competizioni in programma. Sono molte le discipline che si svolgono oggi, e gli appassionati seguono con attenzione orari e dirette per non perdere nessuna emozione.

Oggi mercoledì 11 gennaio è la quinta giornata delle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina, tante le gare in programma che coinvolgeranno gli atleti azzurri. In palio diverse medaglie, tra cui quelle del super G uomini, il biathlon 15 km individuale donne, il doppio uomini di slittino. In più ci saranno i turni preliminari di Hockey. Ecco gli appuntamenti nel dettaglio: Sci alpino – 11:30: Super G uomini?. Biathlon – 14:15: 15km individuale donne?. Curling – 19:05: Round robin uomini. Pattinaggio di figura – 19:30: Danza sul ghiaccio programma libero?. Sci freestyle: 11:00: Secondo round qualificazione moguls donne;. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Nel Day5 il programma olimpico entra nel vivo

