La Commissione di Garanzia sugli scioperi ha deciso di chiedere al governo di spostare gli scioperi previsti per il 16 febbraio e il 7 marzo, per evitare che interferiscano con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La preoccupazione principale riguarda il rischio di disagi alla mobilità durante le gare, quindi si cerca di evitare che i pendolari e i visitatori si trovino in difficoltà proprio nei giorni più importanti dell’evento. Ora il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà decidere se accogliere la richiesta.

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 potrebbero ‘salvarsi’ dagli scioperi. Nella delibera adottata nella seduta di ieri, la Commissione di Garanzia sugli scioperi ha segnalato al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il concreto pericolo di pregiudizio alla libertà di circolazione in occasione delle mobilitazioni nel trasporto aereo proclamate per il 16 febbraio e il 7 marzo. Così la Commissione di garanzia sugli scioperi in una nota, in cui si sottolinea che tali date sono state ritenute critiche dall’Autorità a causa della sovrapposizione con i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, Garante: “Spostare scioperi 16/2 e 7/3 fuori da calendario Giochi”

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

A gennaio 2026 sono previsti 13 giorni di sciopero, con possibili ripercussioni sui trasporti e le attività quotidiane.

A gennaio 2026 si prevede un calendario di scioperi che interesserà diversi settori dei trasporti, tra cui aerei, treni, trasporto pubblico locale e, in alcune giornate, il comparto delle merci su rotaia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Olimpiadi: Si parla di ricadute economiche stratosferiche, ma intanto bar e locali non stanno beneficiando: zone solitamente piene, ora sono vuote. Il malcontento in ValtellinaBormio è pronta ad ospitare le discipline olimpiche di sci alpino e - per la prima volta alle Olimpiadi - lo scialpinismo, per un totale di sette giornate di gara. A farla da protagonista sarà la cele ... ildolomiti.it

Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026In vista delle Olimpiadi invernali, Livigno torna a intervenire sulla presenza delle marmotte, animali molto amati da turisti e bambini ma capaci di creare problemi alla stabilità del terreno. Negli ... tg24.sky.it

L'iniziativa di Garante per la privacy e Ispettorato del lavoro dopo i servizi del programma Rai. L'azienda si dice pronta a collaborare - facebook.com facebook

Le #Olimpiadi a “costo zero” che fanno rischiare il default a #Lombardia e #Veneto: i costi lievitati in sei anni da 1,6 ai circa 6 miliardi attuali. La Fondazione #MilanoCortina2026 di Malagò vuole garanzie per altri 120 milioni e gli #svizzeri ne chiedono 6 per ga x.com