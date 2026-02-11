Olena Smaha rischia la squalifica alle Olimpiadi di Milano Cortina per aver mostrato un messaggio

Olena Smaha rischia di essere squalificata alle Olimpiadi di Milano Cortina. La slittinista ucraina ha mostrato un messaggio scritto sulla mano, sfidando il protocollo del Comitato Olimpico Internazionale. Il gesto ha subito attirato l’attenzione, e ora potrebbe portare a conseguenze disciplinari. La questione ha acceso un dibattito sul limite tra espressione personale e rispetto delle regole olimpiche.

Il gesto della slittinita ucraina sfida il protocollo del CIO: perché un semplice messaggio scritto a penna sulla mano può portare a provvedimenti disciplinari.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Olena Smaha Gus Kenworthy scrive con l’urina sulla neve un messaggio di protesta alle Olimpiadi di Milano Cortina Gus Kenworthy, medagliato olimpico di freestyle, si fa notare durante le Olimpiadi di Milano Cortina. Olimpiadi Milano Cortina, squalifica per due atlete dopo la scoperta nei loro sci Due atlete sono state squalificate alle Olimpiadi di Milano Cortina dopo aver scoperto un elemento sui loro sci. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Olena Smaha Olena Smaha rischia la squalifica alle Olimpiadi di Milano Cortina per aver mostrato un messaggioIl ricordo non è una violazione. Il messaggio scritto sul palmo della mano e mostrato dall'ucraina Olena Smaha dopo la gara è finito sotto i riflettori ai Giochi Invernali di Milano-Cortina. Perché ... fanpage.it Il Cio vieta il casco con i volti degli atleti caduti, indossato dal corridore ucraino di skeleton Vladyslav Heraskevych. Ecco i volti e le storie che il Cio ha censurato. “Il ricordo non è una violazione” - Slittinista ucraina Olena Smaha, 26 anni - Milano Cortina 2026 - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.