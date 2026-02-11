La decisione del Comune di Fano di limitare l’accesso alle auto più inquinanti trova subito la dura opposizione dell’associazione ‘Airone’ di Colli al Metauro. L’organizzazione critica la misura, definendola inutile e troppo vessatoria per i cittadini. Invece di stringere le restrizioni sui veicoli, ‘Airone’ chiede controlli più severi sulle industrie, sui metalli pesanti nell’aria e sull’elettrosmog. La polemica è aperta, e il dibattito sulla lotta alle Pm10 si infiamma.

Sulla stretta decisa dal Comune di Fano per contrastare le Pm10, arriva la critica dell’associazione ‘Airone’ di Colli al Metauro, che definisce il blocco per le auto più inquinanti una "misura inutile e vessatoria" e richiede, invece, controlli più puntuali sulle industrie, sui metalli pesanti rilasciati nell’aria e sull’elettrosmog. "Bloccare le auto dei cittadini è una misura ingiusta, che colpisce chi non ha la possibilità di acquistare una macchina nuova", attacca Davide Ditommaso (foto), presidente di ‘Airone’. "Ancora una volta – incalza – si scarica la responsabilità sui cittadini, lavoratori e pensionati che utilizzano l’auto per necessità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ok la guerra alle Pm10 ma vessare i cittadini non è la risposta"

