Le offerte sulle app Android continuano a sorprendere a metà settimana. Oggi si possono trovare giochi come Game Dev Story gratuito, insieme a Planet of Lana, Endurance e altri titoli scontati. Molti utenti approfittano delle promozioni per scaricare giochi a prezzi più bassi, mentre la vendita del President’s Day di Amazon spinge anche su dispositivi e accessori. Le promozioni durano poco, quindi meglio muoversi subito se si vogliono fare affari.

questo articolo sintetizza le offerte del giorno sulle app e giochi android, evidenziando titoli in promozione con sconti significativi e includendo l’impatto della amazon 2026 president’s day sale su dispositivi e accessori. la selezione presentata rispetta le informazioni disponibili, evitando aggiunte non supportate e mantenendo uno sviluppo chiaro e professionale. offerte odierne sulle app android a prezzo scontato. principali titoli in evidenza. rotaeno — $1.50 (reg. $3 ). colonies pro — FREE (reg. $1 ). planet of lana — $6 (reg. $9 ). psychofunk — $1 (reg. $3 ). space shooter: galaxy attack — FREE (reg. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Offerte app android a metà settimana: game dev story gratis, planet of lana, endurance e altri titoli

Oggi molte app e giochi Android sono in offerta, tra cui titoli come Dune, Clank! e Everdell.

Oggi sono tante le offerte per le app Android e i giochi.

