Occhio alla truffa del Ghost Pairing | così i cybercriminali sottraggono dati sensibili e denaro

Una nuova truffa sta circolando su WhatsApp ed è già arrivata a diverse persone. I cybercriminali usano il metodo chiamato Ghost Pairing per ingannare gli utenti. Fingono di collegarsi al telefono senza che la vittima se ne renda conto, e così riescono a rubare dati e denaro. È importante fare attenzione e non seguire mai istruzioni sospette o cliccare su link strani.

Attenzione a questa nuova truffa che si sta diffondendo su WhatsApp: si tratta della Ghost Pairing ed è un nuovo metodo elaborato dai cybercriminali per trarre in inganno le ignare vittime, violare la loro privacy e impossessarsi del loro denaro. Ad oggi sono già state colpite numerose persone. Le forze dell'ordine stanno indagando. In sostanza, mediante un messaggio esca, i malviventi riescono a prendere il controllo dell'account WhatsApp prescelto senza aver bisogno di rubare la password o clonare la Sim. Basta infatti sfruttare la funzione "Dispositivi collegati" e purtroppo il gioco è fatto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Occhio alla truffa del Ghost Pairing: così i cybercriminali sottraggono dati sensibili e denaro Approfondimenti su WhatsApp Truffa "Potresti votare mia nipote?", la truffa del Ghost Pairing su WhatsApp I Carabinieri di Napoli segnalano una nuova truffa che sta circolando tra gli utenti di WhatsApp. Attacco hacker alla Asl di Genova, cybercriminali copiano migliaia di dati sensibili, si teme un ricatto Un attacco hacker ha colpito l'ASL di Genova, compromettendo migliaia di dati sensibili, tra cui referti medici.

