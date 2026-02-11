Nuovi interrogatori per strage Crans l’arrivo dei coniugi Moretti

Gli inquirenti hanno convocato di nuovo i coniugi Moretti per un interrogatorio sulla strage di Crans Montana. Sono attesi da settimane, e il loro racconto potrebbe essere decisivo per chiarire cosa sia successo quella notte. La polizia svizzera ha intensificato le indagini e si prepara a confrontarli, cercando di ricostruire ogni dettaglio.

Crans Montana: La Nuova Fase dell'Indagine e l'Attesa per le Testimonianze dei Moretti. L'indagine sulla strage avvenuta a Crans Montana, in Svizzera, ha riacquisito slancio con il nuovo interrogatorio dei coniugi Moretti, atteso da tempo dagli inquirenti. L'arrivo della coppia, che si è presentato alle autorità nelle ultime ore, rappresenta un punto di svolta potenziale in un caso che ha segnato profondamente la comunità alpina e che, fino ad ora, ha restituito più interrogativi che risposte. La dinamica dell'incidente e le responsabilità legate alla tragedia rimangono al centro dell'attenzione, con la speranza che le testimonianze dei coniugi possano fare luce su aspetti ancora oscuri dell'accaduto.

