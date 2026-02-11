Nuovi contratti partnership e intese tra Italia e Arabia Saudita Tutto dal Wds 2026

La terza edizione del Wds di Riyadh ha portato in scena nuovi contratti, partnership e accordi tra Italia e Arabia Saudita. La fiera, che si è svolta in Arabia Saudita, ha dimostrato ancora una volta quanto il Golfo sia diventato un punto di riferimento per il settore della difesa a livello mondiale.

La terza edizione del World defense show (Wds) di Riyadh, in Arabia Saudita, ha confermato ancora una volta la centralità del Golfo nel panorama dell’industria internazionale della difesa. In pochi anni, il salone saudita si è affermato come uno degli appuntamenti più rilevanti del settore, e l’Italia è stata presente da protagonista. Il rapporto tra Roma e Riyadh attraversa da anni una fase di particolare intensità e i legami commerciali bilaterali superano stabilmente i 10 miliardi di euro annui. Il colpo di Fincantieri sui siluri. Il risultato più importante per l’industria italiana arriva dalla cantieristica. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Nuovi contratti, partnership e intese tra Italia e Arabia Saudita. Tutto dal Wds 2026 Approfondimenti su World defense show MilanLab approda in Arabia Saudita: partnership storica tra AC Milan e Al Hammadi L’AC Milan porta il suo modello MilanLab in Arabia Saudita. Turchia-Arabia Saudita: una nuova partnership? Questa mattina il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è arrivato a Riyadh, segnando un passo importante nel rapporto tra Turchia e Arabia Saudita. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su World defense show Argomenti discussi: Il gruppo cinese Haier (elettrodomestici) sponsorizza la Serie A; ParaZero ottiene un contratto di rivenditore e un ordine iniziale di DefendAir da un secondo Stato membro della NATO.; Nh Italia, al via il nuovo contratto integrativo aziendale; Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL. NUOVI LAVORI/ La sfida delle piattaforme che chiede nuovi contratti e tuteleSe ci dicessero che anche le imprese per le cure a domicilio sono in Italia per lo più organizzate da una piattaforma e da un algoritmo stenteremmo a crederci. Invece la gig economy e il lavoro ... ilsussidiario.net Principe William in Arabia Saudita, tappa a Riyadh tra incontri e caffè - facebook.com facebook . @Fincantieri, contratto record per Wass in Arabia Saudita sui siluri leggeri. Gli analisti x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.