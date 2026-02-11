Nuovi attentati a Bologna rivendicazione anarchica | Fuoco alle Olimpiadi Dati record di sabotaggi ai treni

Nella notte tra domenica e lunedì sono stati scoperti due nuovi attentati alle linee ferroviarie vicino Bologna. I sabotaggi hanno tranciato alcuni cavi, ma non hanno causato danni o disagi alla circolazione dei treni. La rivendicazione anarchica parla di “fuoco alle Olimpiadi” e si aggiunge a una serie di atti di sabotaggio che aumentano la preoccupazione nella zona. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire chi c’è dietro questi attacchi e se siano collegati con altri episodi simili che si sono verificati

Hanno scoperto altri due attentati, o sabotaggi, alle linee ferroviarie, cavi tranciati delle linee Fs intorno a Bologna, fatti tra domenica e lunedì scorso, ma che fortunatamente non hanno provocato danni e rallentamenti alla rete. " Fuoco alle Olimpiadi", è stata la rivendicazione su un blog di anarchici, già entrati in azione sabato scorso. T utto ciò nel giorno in cui il Viminale diffonde dati allarmanti sugli attacchi e i sabotaggi alla rete Fs: "In merito agli attentati alle infrastrutture dei trasporti, e più specificatamente per quanto riguarda gli attacchi alle linee delle ferrovie dello Stato, nel 2025 si sono registrati ben 49 casi, in forte aumento rispetto ai 9 del 2024 mentre nel 2023 non era stato registrato nessun attacco".

