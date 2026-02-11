Gli anarchici tornano in Valsusa e annunciano una protesta per questo sabato. L’obiettivo dichiarato è opporsi alla presenza di presunti militari israeliani in zona, anche se in realtà si tratterebbe di cittadini israeliani. La manifestazione, organizzata da Askatasuna, si preannuncia come una nuova rivendicazione contro l’occupazione e le presenze straniere nel territorio.

Gli anarchici tornano in Valsusa. L'appuntamento è previsto per questo sabato e lo scopo ufficiale della protesta risiederebbe nella ribellione contro la presenza di presunti militari israeliani in zona, anche se sembra si tratti di semplici cittadini israeliani. Ma per questo No Tav e Askatasuna, accompagnati da sigle di analoga matrice, dopo essere rimasti «orfani» di Torino, tornano nel luogo di origine. Un posto che definiscono «terra di lotta contro la militarizzazione e la repressione. Non accetta di spazio di decompressione per chi ha le mani sporche di sangue. Non accettiamo che il nostro territorio venga sfruttato per lavare coscienze e dividere». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nuove rivendicazioni anarchiche. Obiettivo Valsusa per Askatasuna

