Nuova Netatmo Outdoor Camera Original | videocamera faretto e sirena

Netatmo presenta una nuova telecamera esterna, la Outdoor Camera Original. Si tratta di un dispositivo tutto in uno, che combina videocamera ad alta definizione, sirena e faretto Led intelligente con rilevazione del movimento. L’obiettivo è offrire una soluzione semplice e efficace per monitorare e proteggere gli spazi esterni di casa.

La nuova Outdoor Camera Original consente di monitorare, dissuadere e difendere la casa in modo efficace, senza apparecchiature aggiuntive. Una videocamera ad alta definizione, con sirena da 105 dB e un faretto Led integrato. Registra in 2K+ Hdr a 30 frame al secondo, con angolo di 130°, zoom 16x e visione notturna a infrarossi. La telecamera supporta Wi-Fi a 2,45 Ghz e tecnologia Mimo, con due antenne dual-band, invece, di una mono-band come in precedenza. Questa tecnologia permette di trasmettere e ricevere simultaneamente più flussi di dati, promettendo connessioni rapide e stabili. Ricordiamo anche il potente sistema IA onboard che permette rilevazioni precise di persone, animali e veicoli e il sistema di notifiche inviate solo quando realmente necessario, evitando falsi allarmi.

