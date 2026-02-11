Nuova Marecchiese Marcello FdI | Fase concreta vigileremo sull’iter | ci saranno due anni di lavoro

Il ministero delle Infrastrutture ha dato il via libera al progetto di ampliamento della Marecchiese. Ora inizia una fase concreta di lavori che durerà circa due anni. I responsabili del progetto, tra cui il rappresentante di Fratelli d’Italia, assicurano che vigileranno attentamente sull’andamento dei lavori per rispettare i tempi previsti. La strada, molto usata dai cittadini, dovrebbe migliorare la viabilità e ridurre i disagi nel tratto interessato.

Il ministero delle Infrastrutture ha espresso il nulla osta al prosieguo dell’iter progettuale per l'adeguamento della strada Marecchiese. A fare il punto della situazione, dopo il summit tenuto in Regione, è il consigliere Nicola Marcello (Fratelli d'Italia), che parla di un’accelerazione.🔗 Leggi su Riminitoday.it

