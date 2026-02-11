Le atlete di Sport Village Banca di Pesaro hanno portato a casa altri successi al loro secondo appuntamento stagionale. Alla gara di Forlì, le giovani nuotatrici delle categorie Giovanissime 2017 ed Esordienti B hanno mostrato tutto il loro impegno negli esercizi obbligatori di nuoto artistico. Il talento e il sorriso sono stati protagonisti anche questa volta.

Successi e sorrisi per le atlete di Sport Village-Banca di Pesaro, alla seconda uscita stagionale nelle categorie Giovanissime annata 2017 ed Esordienti B a Forlì per prendere parte alla prima prova degli esercizi obbligatori di nuoto artistico propaganda. Ottime prestazioni da tutte le V arancioni che si sono cimentate in esercizi molto difficili. Miglioramenti anche a livello tecnico che hanno portato buoni piazzamenti in classifica. Da citare il quarto posto di Greta Secchiaroli su 60 atlete partecipanti e l’ottavo di Linda Pascucci su 37. Nella categoria Giovanissime erano presenti oltre a Greta Secchiaroli, anche Alessandra Minuz, Ludovica Bertozzi, Irene Riadnov, Angelica Pierleoni e Sofia De Marini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nuoto artistico, Sport Village Banca di Pesaro. Tour nazionale ricco: il talento paga sempre

Approfondimenti su Sport Village Pesaro

Sport Village Banca di Pesaro inizia la stagione con la partecipazione al Campionato Italiano Assoluto Invernale di Nuoto Artistico, che si svolgerà a Riccione dal 28 gennaio al 1° febbraio.

Durante i Campionati Regionali Assoluti a Fano, Sport Village Banca di Pesaro ha visto la partecipazione di 17 atleti qualificati.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sport Village Pesaro

Argomenti discussi: Assoluti BPER a Riccione. Piccoli e Pelati vincono i singoli, Savona regina di squadre; Nuoto sincronizzato: ancora ottimi risultati per il team della Pratogrande; Stelle nello Sport – 27° Anno – Puntata 7; ll Pratogrande Team Nuoto conquista nuove medaglie e record personali.

Al My Sport Village Sciorba la magia del nuoto artisticoManuela Medica, coordinatrice tecnica del nuoto artistico, parla deio valori della disciplina e dell’impegno nella promozione delle attività all’interno del My Sport Village Sciorba. liguriasport.com

Le ragazze non si fermano: Pesaro, splendida finaleSport Village Banca di Pesaro centra un prestigioso traguardo ai campionati italiani assoluti di Riccione di nuoto artistico, dove le migliori atlete italiane si sono confrontate in una competizione d ... ilrestodelcarlino.it

Olimpia Sport Village trionfa al 4° Trofeo Città di Pozzuoli 2026! Tre giorni di gare intense al Palatrincone di Monterusciello (6–7–8 febbraio), in una competizione di altissimo livello con circa 900 atleti, 50 società e il meglio del nuoto italiano. L'Olim - facebook.com facebook