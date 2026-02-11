Nuoto artistico Sport Village Banca di Pesaro Tour nazionale ricco | il talento paga sempre
Le atlete di Sport Village Banca di Pesaro hanno portato a casa altri successi al loro secondo appuntamento stagionale. Alla gara di Forlì, le giovani nuotatrici delle categorie Giovanissime 2017 ed Esordienti B hanno mostrato tutto il loro impegno negli esercizi obbligatori di nuoto artistico. Il talento e il sorriso sono stati protagonisti anche questa volta.
Successi e sorrisi per le atlete di Sport Village-Banca di Pesaro, alla seconda uscita stagionale nelle categorie Giovanissime annata 2017 ed Esordienti B a Forlì per prendere parte alla prima prova degli esercizi obbligatori di nuoto artistico propaganda. Ottime prestazioni da tutte le V arancioni che si sono cimentate in esercizi molto difficili. Miglioramenti anche a livello tecnico che hanno portato buoni piazzamenti in classifica. Da citare il quarto posto di Greta Secchiaroli su 60 atlete partecipanti e l’ottavo di Linda Pascucci su 37. Nella categoria Giovanissime erano presenti oltre a Greta Secchiaroli, anche Alessandra Minuz, Ludovica Bertozzi, Irene Riadnov, Angelica Pierleoni e Sofia De Marini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondimenti su Sport Village Pesaro
Sport Village Banca di Pesaro: le ragazze verso Riccione, bene anche gli Esordienti. Nuoto artistico, campionato italiano assoluto nel mirino
Sport Village Banca di Pesaro inizia la stagione con la partecipazione al Campionato Italiano Assoluto Invernale di Nuoto Artistico, che si svolgerà a Riccione dal 28 gennaio al 1° febbraio.
Nuoto, Sport Village Banca di Pesaro. Regionali, ottocento metri d’oro: a Cecilia Riversi il titolo assoluto
Durante i Campionati Regionali Assoluti a Fano, Sport Village Banca di Pesaro ha visto la partecipazione di 17 atleti qualificati.
Ultime notizie su Sport Village Pesaro
Argomenti discussi: Assoluti BPER a Riccione. Piccoli e Pelati vincono i singoli, Savona regina di squadre; Nuoto sincronizzato: ancora ottimi risultati per il team della Pratogrande; Stelle nello Sport – 27° Anno – Puntata 7; ll Pratogrande Team Nuoto conquista nuove medaglie e record personali.
Al My Sport Village Sciorba la magia del nuoto artisticoManuela Medica, coordinatrice tecnica del nuoto artistico, parla deio valori della disciplina e dell’impegno nella promozione delle attività all’interno del My Sport Village Sciorba. liguriasport.com
Le ragazze non si fermano: Pesaro, splendida finaleSport Village Banca di Pesaro centra un prestigioso traguardo ai campionati italiani assoluti di Riccione di nuoto artistico, dove le migliori atlete italiane si sono confrontate in una competizione d ... ilrestodelcarlino.it
Olimpia Sport Village trionfa al 4° Trofeo Città di Pozzuoli 2026! Tre giorni di gare intense al Palatrincone di Monterusciello (6–7–8 febbraio), in una competizione di altissimo livello con circa 900 atleti, 50 società e il meglio del nuoto italiano. L'Olim - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.