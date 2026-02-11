Questa mattina nell’ovest del Canada, nove persone sono state uccise tra una scuola secondaria e una casa. La polizia ha confermato che l’autore della sparatoria è stato fermato e ucciso. La comunità è sotto shock, ancora senza parole davanti a questa strage improvvisa.

L’attacco è avvenuto a Tumbler Ridge, una cittadina di 2.300 abitanti ai piedi delle Montagne Rocciose, nella provincia della British Columbia. Altre 27 persone sono rimaste ferite, due delle quali gravemente, ha precisato in un comunicato la Royal Canadian mounted police, una forza di polizia federale. Secondo alcuni mezzi d’informazione canadesi, sarebbe stata una donna ad aprire il fuoco, ma la polizia non ha confermato la notizia. Il primo ministro canadese Mark Carney si è detto “sconvolto” da questa “terribile sparatoria” e ha annullato un viaggio in Germania, dove avrebbe dovuto partecipare alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Nove persone uccise in una scuola e in una casa nell’ovest del Canada

Una sparatoria ha sconvolto Tumbler Ridge, una piccola comunità della Columbia Britannica.

Una sparatoria ha sconvolto la scuola di Tumbler Ridge, in British Columbia.

