Novara rissa con tirapugni in piazza della stazione bloccata dalla polizia locale

Venerdì sera in piazza Garibaldi a Novara, una rissa è scoppiata tra alcuni uomini. La polizia locale è intervenuta subito e ha bloccato i contendenti prima che la situazione peggiorasse. La discussione si era acceso tra più persone, ma nessuno è rimasto ferito. Gli agenti hanno identificato i coinvolti e hanno riportato la situazione alla calma. Nessun dettaglio su eventuali denunce o motivi della lite.

Una rissa bloccata sul nascere prima che la situazione degenerasse.È successo venerdì 6 febbraio in piazza Garibaldi, dove diverse persone stavano discutendo nelle prime ore della serata. La polizia locale, presente nella zona con diversi agenti per un servizio di controllo, ha impedito che la.🔗 Leggi su Novaratoday.it Approfondimenti su Novara Piazza Garibaldi Novara, rissa con tirapugni in piazza della stazione bloccata dalla poliIzia locale Questa sera a Novara, in piazza Garibaldi, si è scatenata una rissa tra alcuni ragazzi. In giro con coltelli, tirapugni e droga: fermato dalla Polizia locale durante un controllo Durante un normale controllo nella zona di San Damaso, il 24 dicembre, la polizia locale ha fermato un uomo segnalato per danneggiamenti ai veicoli. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Novara Piazza Garibaldi Argomenti discussi: Novara, rissa con tirapugni in piazza della stazione bloccata dalla polizia locale; Novara, Lite in centro: intervento tempestivo della polizia locale. Salerno, rissa con tirapugni a Pastena: un minore finisce a processoRissa a suon di calci e schiaffi, anche con l'utilizzo di un tirapugni. Un ragazzo di 16 anni sarà processato. Per altri due dei coinvolti, invece, ci sarà la messa alla prova. Sono queste le ... ilmattino.it E per finire la giornata la classe TERZA anche a chi è sui Monti, augura felice Compleanno! 6 febbraio 2018 #sanvincenzonovara - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.