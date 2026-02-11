Novara rissa con tirapugni in piazza della stazione bloccata dalla poliIzia locale

Questa sera a Novara, in piazza Garibaldi, si è scatenata una rissa tra alcuni ragazzi. La lite è durata pochi minuti, poi sono arrivati gli agenti della polizia locale che sono riusciti a bloccare tutto prima che le cose peggiorassero. Non ci sono stati feriti, ma l’episodio ha creato scompiglio tra i passanti.

Una rissa bloccata sul nascere prima che la situazione degenerasse.È successo venerdì 6 febbraio in piazza Garibaldi, dove diverse persone stavano discutendo nelle prime ore della serata. La polizia locale, presente nella zona con diversi agenti per un servizio di controllo, ha impedito che la.

