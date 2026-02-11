Notte leggendaria nello slittino | Rieder e Kainzwaldner conquistano l’oro olimpico a Cortina

Questa notte, la pista Eugenio Monti di Cortina ha vissuto una serata da sogno. Rieder e Kainzwaldner hanno conquistato l’oro olimpico nello slittino, portando a casa la medaglia tanto attesa. Dopo le vittorie delle donne, anche gli uomini sono riusciti a regalare un momento storico alla località e agli appassionati di sport in tutto il mondo. La gara si è svolta sotto le luci notturne, creando un’atmosfera magica e piena di tensione.

Dopo l'impresa delle donne, arriva anche il trionfo al maschile sulla Eugenio Monti. Cortina, ore notturne, pista Eugenio Monti. In un'ora l'Italia raddoppia gli ori olimpici, e lo fa con uno sport che da sempre è una religione in Alto Adige. Dopo l'oro femminile, arriva il colpo grosso: Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner conquistano l'oro nel doppio maschile dello slittino, trasformando la notte ampezzana in una pagina di storia sportiva. Una gara da thriller, una rimonta chirurgica, una delegazione azzurra in estasi.

