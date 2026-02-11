Nothing lancia playground beta | crea le tue app con prompt di intelligenza artificiale

Nothing lancia la versione beta di Playground, uno strumento che permette di creare app usando prompt di intelligenza artificiale. La novità si inserisce nel quadro delle offerte dell’azienda, che punta a espandere l’esperienza degli utenti anche attraverso software, non solo hardware. Ora chiunque può sviluppare applicazioni personalizzate con pochi comandi, senza bisogno di grandi competenze tecniche. La fase beta apre le porte a test e feedback, mentre l’obiettivo è rendere più accessibile la creazione di app grazie all’intelligenza artificiale.

Nel panorama delle soluzioni software proposte da Nothing, l’attenzione si concentra su strumenti che ampliano l’esperienza d’uso oltre la semplice hardware. In questo contesto emergono due elementi chiave dell’ecosistema: Playground, presentato in versione beta, e Essential Apps, una raccolta di strumenti pensati per essere utilizzati direttamente sul dispositivo. L’obiettivo principale è offrire strumenti personalizzabili senza richiedere competenze di sviluppo, grazie a una nuova logica definita vibe coding. playground beta: creare app personalizzate su nothing phone (3) senza codifica. la filosofia di Playground è semplice: trasformare un’idea in un’applicazione per smartphone descrivendola in linguaggio naturale. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

