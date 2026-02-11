Non solo Niscemi abbiamo speso 20 miliardi e l' Italia frana ancora | la mappa

Una grande frana ha richiamato l’attenzione a Niscemi, ma non è un caso isolato. L’Italia ha speso 20 miliardi per la prevenzione dei dissesti, eppure le frane continuano a segnare il territorio. Le foto impressionano, ma dietro c’è una realtà che non cambia: i nostri territori sono ancora a rischio.

L'Ispra ha censito oltre 684.000 mila frane, i due terzi di quelle note in Europa. Malgrado i tanti soldi spesi negli anni, gli italiani esposti agli eventi più gravi sono ancora 1,2 milioni: la situazione Con le sue foto d'impatto, la frana di Niscemi poteva sembrare un evento di portata eccezionale. In realtà, come ogni calamità, ci ha aperto gli occhi ricordandoci le criticità dei nostri territori. Ma l'emergenza muove anche soldi, non sempre impiegati con efficienza. Negli anni i fondi impegnati contro il dissesto idrogeologico sono aumentati sempre più, arrivando a toccare cifre considerevoli.🔗 Leggi su Today.it

La frana a Niscemi ha riacceso i timori sul rischio di smottamenti in tutta Italia.

Presidente Pino Bicchielli: Non solo Niscemi, in Italia abbiamo 636mila franeNISCEMI - Non c'è solo Niscemi, in Italia abbiamo 636 mila frane e il 94,5 per cento dei comuni è a rischio idrogeologico. Lo ha detto il presidente ... newsicilia.it

