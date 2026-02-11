La discussione sulla presenza dell’Italia in Europa si fa più accesa con il nuovo piano d’azione sui droni presentato dalla Commissione Europea. Mentre Bruxelles spinge per rafforzare la sua strategia, il governo italiano si divide tra chi privilegia la sovranità nazionale e chi invece punta a mantenere un ruolo di primo piano nel settore della difesa. Donazzan di Fratelli d’Italia invita a un approccio pratico, sottolineando che l’Italia deve essere pronta a difendere i propri interessi senza cedere troppo spazio all’Unione.

Cedere più sovranità all’Ue o rafforzare un presidio già perfettamente operativo come la Nato? Il dibattito prende forma mentre la Commissione Europea presenta il piano d’azione per i droni, iniziativa che inevitabilmente si mescola con la complessiva strategia di Bruxelles alla voce difesa e che vede l’Italia in prima fila alla luce della sua capacità industriale. “Bisogna dare gas alla produzione e l’Italia sarà protagonista”, dice a Formiche.net l’eurodeputata di FdIEcr Elena Donazzan, certa che il modello industriale dei distretti italiani possa essere un valore aggiunto, al pari dell’asse tra Roma e Berlino: non solo due sistemi industriali che dialogano in maniera complementare, ma due governi che tramite i rispettivi leader hanno compreso il valore del pragmatismo, anche alla luce del grave momento internazionale in atto. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Non solo droni, in Ue serve il pragmatismo di Meloni e Merz. Parla Donazzan (FdI)

Approfondimenti su Ue Strategia

Alla vigilia del vertice informale dei leader europei, la distanza tra Roma e Berlino si riduce.

Durante il Consiglio europeo straordinario, Giorgia Meloni e Antonio Merz hanno sottolineato l'importanza di mantenere un approccio pratico e dialogico tra le nazioni alleate.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Ue Strategia

Argomenti discussi: Il produttore ucraino di droni parla dell’arroganza occidentale e dell’industria della difesa; Migliori droni senza patentino (febbraio 2026); Droga e cellulari col drone ai detenuti del carcere di Fossombrone; Per iniziare e non solo: DJI Neo a 149€, 4K, 135 grammi, no patentino, qualità a prezzo bassissimo.

Non solo droni, in Ue serve il pragmatismo di Meloni e Merz. Parla Donazzan (FdI)Cedere più sovranità all’Ue o rafforzare un presidio già perfettamente operativo come la Nato? Il dibattito prende forma mentre la Commissione Europea presenta il piano d’azione per i droni, iniziativ ... formiche.net

Milano-Cortina 2026, i droni FPV hanno cambiato il modo di vedere le gareLe Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono iniziate da pochi giorni e, fin dalle prime gare, il cambio di passo tecnologico rispetto al passato è evidente anche sul piano delle riprese televis ... hdblog.it

I numeri parlano chiaro e non possono più essere ignorati. Anni di lassismo, buonismo ideologico e assenza di certezza della pena hanno trasformato le nostre città in un terreno fragile, dove criminalità e illegalità trovano troppo spesso spazio. Non è un’emer - facebook.com facebook