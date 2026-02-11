Non solo Cento torri Da Pozza e Umito a Castignano | impazza la tradizione

Da Pozza a Umito e fino a Castignano, il Carnevale nelle Marche non si ferma solo alle Torri. Le feste si spostano tra borghi e comunità, portando avanti tradizioni secolari che animano le strade e coinvolgono grandi e piccoli. La festa continua con maschere, sfilate e tanto entusiasmo, dimostrando che questa tradizione resta viva e radicata nel cuore della regione.

Il Carnevale si accende nelle Marche, tra tradizioni secolari e celebrazioni che coinvolgono borghi e comunità. Da Castignano ad Acquasanta Terme, passando per Pozza e Umito, una settimana di eventi, sfilate e rituali antichi animerà il territorio, culminando con la suggestiva Processione dei Moccule. Le feste, che prenderanno il via giovedì 12 febbraio, rappresentano un’importante occasione di aggregazione e valorizzazione del patrimonio culturale locale. Il cuore pulsante del Carnevale marchigiano è Castignano, pronto ad ospitare l’edizione 2026 del suo Carnevale Storico. Giovedì Grasso, il 12 febbraio, la piazza principale si animerà con la Pizza onta e la proclamazione di Re Carnevale, evento previsto per le 17:00 in piazza Umberto I.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nelle Marche, il Carnevale rappresenta una tradizione radicata nel tempo, capace di unire le comunità di Offida, Castignano e altri paesi della regione.

