Non siamo un' area fuori controllo | i consiglieri di quartiere Lugaresi e Barzanti difendono l' immagine della Cava

I consiglieri di quartiere Lugaresi e Barzanti si schierano contro le accuse e le cattive notizie sulla Cava. In una dichiarazione congiunta, difendono l’immagine del quartiere, spiegando che non è un'area fuori controllo. “Non siamo un'area sotto assedio”, affermano, e chiedono di smettere di alimentare paure ingiustificate. La loro posizione mira a mettere fine alle rappresentazioni distorte che dipingono il quartiere come un luogo insicuro, spesso a causa di comportamenti di pochi giovani.

Mettere fine alle rappresentazioni distorte di un intero quartiere "sotto scacco" per colpa di una manciata di giovanissimi. È questo l'appello fermo che arriva da Andrea Lugaresi e Alessandro Barzanti, consiglieri del Comitato di Quartiere Cava Villanova, che intervengono con forza per.

