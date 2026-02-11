Grazia Barcellona è entrata nella storia del pattinaggio italiano come la prima donna a rappresentare l’Italia alle Olimpiadi invernali del 1948. Non cercava la vittoria a tutti i costi, ma semplicemente di esserci. La sua esperienza rivela come il valore di un gesto possa superare il risultato sportivo, e Federica Seneghini ne traccia il percorso, raccontando le sfide e la determinazione di questa pioniera.

Grazia ha attraversato il fascismo senza sceglierlo, la guerra senza comprenderla fino in fondo, la fame, i bombardamenti, la perdita. Ha pattinato in divisa, ha fatto il saluto romano, ha viaggiato per gare che erano anche propaganda. E poi ha pattinato di nuovo, quando tutto si è fermato, quando lo sport sembrava superfluo e invece si è rivelato necessario. Non ha mai pensato di essere un simbolo. Non ha mai raccontato davvero la sua impresa, tanto che i suoi stessi figli scopriranno solo tardi che la madre era stata una campionessa. A restituire oggi questa storia dimenticata è Federica Seneghini, giornalista del Corriere della Sera, che nel romanzo Grazia (Solferino) intreccia sport, politica, formazione e memoria, seguendo la vita della pattinatrice dal Palazzo del Ghiaccio di Via Piranesi, a Milano, «a due passi da casa», fino al ghiaccio olimpico di St. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Non era il risultato a contare, ma esserci: Federica Seneghini racconta la storia di Grazia Barcellona, la prima pattinatrice italiana alle Olimpiadi invernali del 1948

