La tifoseria del Napoli si sente presa di mira. Cresce la convinzione che ci sia un tentativo di sabotare la squadra dall’interno o dall’esterno. I tifosi parlano di un possibile complotto, ma nessuno riesce a indicare con certezza chi ci sia dietro. La questione ormai divide gli appassionati, che preferiscono non cercare colpevoli e concentrarsi sul supporto alla squadra.

È crescente la sensazione nella tifoseria napoletana che sia in atto una azione contro il Napoli. Il cosiddetto complotto. D’altro canto io stesso mi sento ribollire quando ripenso al rigore su Hojlund negato contro la Juve. Decisione bocciata in ogni sede. O al mancato cartellino giallo, con conseguente espulsione, al difensore del Como. Decisione peraltro criticata da tutta la stampa e da tutti gli osservatori italiani. E reputata corretta dai vertici arbitrali. E potremmo continuare con gli esempi. Così, come nel Visconte dimezzato di Calvino, c’è una metà (quella cattiva) di me che insorge contro le angherie dei poteri forti che agiscono a tutela delle solite squadre del nord. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Non è il momento dei buoni e dei cattivi nel Napoli, cercare il colpevole fa solo il gioco altrui

Approfondimenti su Napoli complotto

Durante la Giornata della Memoria, lo storico Alessandro Barbero ha ricordato che furono i soldati dell’Armata Rossa a liberare Auschwitz nel 1945.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Napoli complotto

Argomenti discussi: L’istante prima dello sparo: un momento che non appartiene alla balistica; Perché è il momento giusto per comprare un’auto elettrica usata; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Italiani nel mondo, èil momento della verità:il voto non è uno slogan.

Mi dispiace deludervi, ma non è il momento: Neil Young cancella il tour europeo e due concerti italianiNiente da fare per Neil Young che aveva in programma un tour in Europa. In particolare erano previste due date italiane dopo dieci anni di assenza ... ilfattoquotidiano.it

AMD Ryzen 9 9950X3D2 esiste, ma non è ancora il momento di annunciarloIl CES 2026 di AMD non ha previsto quello che, sulla carta, avrebbe dovuto rappresentare il nuovo vertice dell'offerta desktop gaming: il Ryzen 9 9950X3D2. Un processore che, sul finire del 2025, è ... hwupgrade.it

L'ospedale Monaldi di Napoli ha sospeso due medici. Lei: «Questo non è il momento del rancore, e i miei sentimenti restano in me» - facebook.com facebook