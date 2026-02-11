Non bastano cento parole il nuovo libro di David Ferrante

David Ferrante torna in libreria con un nuovo titolo, “Non bastano cento parole. Drabble e altre attese prima di chiamarti amore”. Il libro raccoglie brevi racconti e riflessioni, scritti con uno stile diretto e senza fronzoli. Ferrante si mette alla prova con storie che cercano di catturare emozioni e momenti in poche parole, lasciando spazio all’immaginazione del lettore. La sua scrittura si fa più essenziale, ma non meno intensa, pronta a sorprendere chi si ferma a leggerlo.

In questa nuova prova narrativa, l'autore sceglie la forma del drabble: racconti di esattamente cento parole, in cui l'amore non è mai semplice sentimento, ma forza che resiste David Ferrante ha firmato un nuovo libro: “Non bastano cento parole. Drabble e altre attese prima di chiamarti amore”. Si tratta di un’opera che affida alla misura estrema della parola il compito di evocare legami profondi, amori eterni ed emozioni che continuano a vivere anche oltre il tempo. Ci sono amori che non finiscono, cambiano forma. E ci sono parole che, anche quando sono poche, riescono a restare. In questa nuova prova narrativa, l'autore sceglie la forma del drabble: racconti di esattamente cento parole, in cui l'amore non è mai semplice sentimento, ma forza che resiste, attraversa l'ombra e si lascia vivere.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Presentazione del nuovo libro di David Ferrante a Pescara.

