Non basta Draghi per scuotere la competitività Ue Il ritiro in Belgio

Questa volta Mario Draghi non basta a scuotere davvero l’Unione Europea. I leader europei continuano a rimanere rintanati nelle loro posizioni, senza riuscire a fare passi concreti per migliorare la competitività. Nonostante gli appelli e le proposte, il loro atteggiamento rimane fermo, e il rischio di stagnazione si fa sempre più evidente.

Bruxelles. Basterà un altro scossone di Mario Draghi per far uscire i capi di stato e di governo dalle loro tradizionali trincee ideologiche e dal loro immobilismo sulle misure necessarie a rilanciare la competitività dell’Europa? Sono passati 26 anni da quando i leader dell’Ue hanno adottato la strategia di Lisbona, che doveva rendere l’economia europea la più competitiva al mondo entro il 2010. E’ passato un anno e mezzo da quando Draghi ha presentato il suo rapporto sulla competitività e quasi due da quello di Enrico Letta sul futuro del mercato unico. Sono passati 15 mesi da quando, in un vertice a Budapest, i leader hanno lanciato il “New deal sulla competitività europea”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

