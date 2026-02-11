Non aprite quel WhatsApp | adesso c' è la truffa della ballerina ed è pericolosa

La “truffa della ballerina” si diffonde tra gli utenti di WhatsApp e mette in allerta. Gli esperti avvertono: non aprite quei messaggi sospetti, perché dietro ci sono truffatori pronti a ingannare. La frode si diffonde rapidamente, sfruttando la familiarità dell’app di messaggistica più usata in Italia. È un pericolo reale, e molti stanno cadendo nella trappola.

La chiamano la "truffa della ballerina" e sta diventando una piaga dilagante, soprattutto perché prolifica in una delle app che tutti i giorni ognuno di noi usa in maniera diffusa: WhatsApp. I casi non mancano anche in Trentino Alto Adige, ecco perché è utile avere un quadro del raggiro per.

