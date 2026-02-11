La corsa alle nomine in Rai si fa più intensa con l’arrivo della primavera. Dopo le ultime decisioni, cresce l’attenzione sul futuro del Tg1 e sulla posizione di Petrecca. I partiti di centrodestra spingono per influenzare le scelte, mentre i nomi dei candidati si fanno sempre più caldi. La Rai diventa così teatro di una sfida aperta tra le diverse fazioni politiche.

Cambio stagione, cambio poltrone. Con la primavera alle porte si apre la giostra delle nomine, e la Rai non fa eccezione. Occhi puntati sulla poltronissima a cui tutti, nel centrodestra, puntano: la direzione del Tg1. Sempre ammesso che Gian Marco Chiocci decida di fare le valigie, destinazione Palazzo Chigi. Tredicesima fumata nera per Agnes in Vigilanza. Gli animi dunque si scaldano. Lo si è visto anche in Commissione di Vigilanza dove mercoledì 11 febbraio si è registrata la 13esima fumata nera nel voto per Simona Agnes alla presidenza, tanto che, dopo l’ennesima diserzione della maggioranza, la presidente Barbara Floridia ha deciso di convocare l’amministratore delegato Giampaolo Rossi per sbloccare uno stallo che va avanti da oltre un anno. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Nomine Rai, il caso Petrecca e gli appetiti nel centrodestra per il Tg1

Usigrai torna a protestare contro la Rai, questa volta dopo che l'azienda ha deciso di non far leggere un comunicato contro la telecronaca di Paolo Petrecca.

Il caso Petrecca si fa sempre più caldo.

