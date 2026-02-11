No non è un atto intimidatorio Perché Mediaset può davvero chiedere a Corona ben 160 milioni di euro

La battaglia tra Mediaset e Corona si fa sempre più concreta. La tv di Berlusconi ha deciso di chiedere all’ex conduttore ben 160 milioni di euro, smentendo ogni accusa di intimidazione. Una cifra enorme, più alta di qualsiasi jackpot in circolazione, e che rischia di svelare i veri motivi dietro questa richiesta. La vicenda si sta facendo sempre più intricata, con Corona che ora si trova al centro di un caso giudiziario senza precedenti.

Centosessanta milioni di euro. Per dare un’idea di quanto siano centosessanta milioni di euro, il jackpot al Superenalotto in queste settimane è di centodiciotto milioni di euro. Circa quaranta milioni di euro di differenza. Questa è la cifra che Mediaset e Mfe, MediaforEurope (holding.🔗 Leggi su Today.it

Mediaset ha avviato una causa civile contro Fabrizio Corona, chiedendo 160 milioni di euro.

Marina Berlusconi rompe il silenzio e commenta la battaglia legale in atto contro Fabrizio Corona. Un breve ma diretto intervento che va a supportare quello del fratello Pier Silvio contenuto nel comunicato di Mediaset sulla causa da 160 milioni di euro - facebook.com facebook

Corona: "Mediaset non mi spaventa. I 160 milioni di euro Un atto intimidatorio". E intanto prepara il tour nei teatri x.com