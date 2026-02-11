Questa mattina le opposizioni hanno espresso forti dubbi sulla decisione di trasformare viale Marconi in senso unico. Secondo i residenti e alcuni commercianti, questa scelta rischia di peggiorare il traffico, mettere in crisi la sicurezza e rendere meno vivibile la zona. Le proteste si sono fatte sentire già nei giorni scorsi, e ora si aspetta una risposta dall’amministrazione comunale.

"Viale Marconi a senso unico: un errore grave che mette in crisi traffico, sicurezza e vivibilità della zona". A dire un secco "no" al nuovo progetto dell’amministrazione comunale sono i consiglieri comunali di Alleanza Civica e Spoleto 2023, Alessandra Dottarelli, Gianmarco Profili e Diego Catanossi che dopo il contestato intervento di Piazza d‘Armi tuonano anche su quello previsto lungo viale Marconi. "Abbiamo approfondito il progetto di raccordo della rete urbana ciclopedonale promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaci Sisti, -spiegano i tre consiglieri -, inserito nell’ambito di Agenda Urbana e presentato come un intervento strategico per la mobilità sostenibile e la qualità della vita". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "No al senso unico in viale Marconi". Dubbi e proteste dall’opposizione

Viale Marconi a Poggibonsi sta vivendo un periodo di difficoltà a causa dei lavori in corso, che hanno provocato disagi e proteste tra residenti e automobilisti.

Lungo via Vittorio Emanuele II si applica un senso unico, come stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato.

