Niscemi visita di Schifani Paura per nuovo smottamento

Oggi a Niscemi il presidente della Regione Renato Schifani ha visitato le zone colpite dalla frana. Durante l’incontro, ha annunciato un contributo di fino a 900 euro al mese per le famiglie sfollate, che rischiano di perdere le loro case a causa del nuovo smottamento. La situazione resta critica e preoccupano i residenti, che temono ulteriori danni alle abitazioni.

Frana di Niscemi. Oggi la visita del presidente della Regione Renato Schifani, che ha annunciato un contributo per l'affitto delle famiglie sfollate fino a 900 euro al mese. Stamattina momenti di panico: il terreno ha iniziato a muoversi durante un intervento di recupero di oggetti da un'abitazione. Servizio di Antonella Mazza

