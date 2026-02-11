Niscemi Pichetto | Con piattaforma Sim potevamo accorgerci della frana

Gilberto Pichetto Fratin ha detto che se la piattaforma SIM fosse stata già in funzione, si sarebbe potuto individuare prima la frana di Niscemi. Secondo il ministro, un sistema di monitoraggio attivo avrebbe permesso di segnalare lo smottamento in tempo utile, evitando che la situazione peggiorasse. Ora si attendono risposte e interventi concreti per prevenire future emergenze.

Secondo Gilberto Pichetto Fratin, se il Sistema di Monitoraggio fosse stato già attivo, sarebbe stato possibile segnalare uno smottamento in corso e quindi il principio della frana di Niscemi. “Non credo sia avvenuto da un momento all’altro. Credo che sarebbe stato anche possibile monitorare, ma questa è una mia valutazione”, ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, a margine di ‘Beyond Climate – Tecnologie trasformative per la sicurezza ambientale nell’era dei cambiamenti climatici’, a Roma. “Non si può tornare indietro, perché la frana c’è e non si può fermare con un decreto del governo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

L’ISPRA ha reso disponibile una piattaforma online gratuita, IdroGEO, che permette a chiunque di verificare il rischio di frane e alluvioni nel proprio quartiere.

Niscemi rafforza i controlli nella zona rossa con l’intervento dell’esercito.

