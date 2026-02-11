Niscemi nuove oscillazioni del terreno | interrotti i recuperi nelle zone a rischio frana priorità all’incolumità

A Niscemi sono ripresi i movimenti del terreno, che hanno costretto a interrompere le operazioni di recupero nelle zone più a rischio frana. Questa mattina, i vigili del fuoco hanno rilevato nuove oscillazioni e hanno deciso di mettere in stand-by le operazioni di salvataggio di effetti personali nelle aree rosse. La paura tra i residenti è tornata, e le autorità preferiscono mettere prima in sicurezza le persone.

La frana a Niscemi ha riacceso i timori sul rischio di smottamenti in tutta Italia.

